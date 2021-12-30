Yıldıztepe Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk yılbaşı öncesi yüzde 100'e yaklaştı

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde otel ve bungalov evler yılbaşı öncesinde doldu.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan, 900, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi, yılbaşında Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda misafiri ağırlayacak.

Doğal güzelliğiyle de çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi, yeni yıl tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz bir tatil yaşatmayı vadediyor.

Yılbaşına az bir süre kala bölgedeki otellerde ve bungalov evlerinde doluluk yüzde 100'lere yaklaştı.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü İlhan Dikmen, AA muhabirine, yılbaşında tesislerin tam kapasite çalışacağını söyledi.

Kış turizminin tamamen kar yağışına bağlı olduğunu, kar olduğu sürece işletmelerde sıkıntı bulunmadığını belirten Dikmen, "Otel ve bungalov evleri tamamen dolu. Teleferiği de tam kapasite çalıştıracağız. Misafirlerimizin güzel bir yılbaşı tatili geçirmeleri için bir hazırız." ifadesini kullandı.

