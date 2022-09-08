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Yıldıztepe Turizm Merkezi'nin yıl boyunca hizmet sunması planlanıyor

08.09.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldıztepe Turizm Merkezi'nin yıl boyunca hizmet sunması planlanıyor

Çankırı'da Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Ilgaz Dağı eteklerinde bulunan Yıldıztepe Turizm Merkezi'ndeki hizmet kalitesini artırmak ve yılın her döneminde hizmet sunabilmek adına çalışma yaptıklarını söyledi.

Öztürk, Yıldıztepe Turizm Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yıldıztepe Kayak Merkezi ile ilgili bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Öztürk, "Yıldıztepe Turizm Merkezi'nin tahsisini 2019 yılında aldık. Belediye olarak burası için gerçekleştireceğimiz projelerimiz var. Buradaki hizmet kalitesini artırmak ve 365 gün hizmet sunabilmek adına geliştirmeler yapıyoruz." dedi.

Tesis azlığı ve alan fazlalığının planlı yerleşimi gerekli kıldığına işaret eden Öztürk, "Bakanlıklarımızın da desteğiyle yerli yerinde, planlı programlı bir gelişim ile Yıldıztepe'yi Ilgaz'ımızın parlayan yıldızı haline getirmeyi sürdüreceğiz. Burada kafeterya, dağ kızağı, karavan parkı, yaşam alanı gibi birçok projeye imza atacağız." ifadesini kullandı.

Öztürk, Ulupınar Mahallesi'nde yıllar önce yıkılmış ve "Gavur Hanı" olarak bilinen ticaret hanı olduğunu dile getirerek, bu yeri kamulaştırma sonucu belediyeye kazandırdıklarını belirtti.

İlçedeki altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Öztürk, "Belediye olarak sınırlı bütçeye sahibiz fakat yatırımlar için kaynak bulmakta zorlanmıyoruz. Bu hususta her zaman yanımızda olduğu için milletvekillerimiz AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'na teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Çankırı Ilgaz Turizm kayak merkezi yıldıztepe

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