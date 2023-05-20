Yılın aşk bombası iddiası! Survivor Yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu Galatasaray'ın yıldız ismi ile birlikte!

Nicolo Zaniolo ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yeni bir aşk filizlendiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce Zaniolo Kalaycıoğlu'nun fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Gazeteci Birsen altuntaş'ın haberine göre, Nicolo Zaniolo ve Aleyna Kalaycıoğlu yeni bir aşka yelken açtı. Adı daha önce Burcu Özberk, Rabia Yaman ve Elif Yılmaz ile anılan Zaniolo, gönlünü Aleyna Kalaycıoğlu'na kaptırdı.

İlk etapta sosyal medyadan birbirlerini takibe alan Zaniolo ve Kalaycıoğlu ikilisinin önce mesajlaşmaya daha sonra da görüşmeye başladığı öğrenildi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü bir AVM'de son dönemde sıkça görülmesi dikkatlerden kaçmazken, Nicolo Zaniolo'nun da AVM'ye ait rezidansta oturduğu öğrenildi.

Instagram hesabında yoldayken story paylaşan Kalaycıoğlu, daha sonra Galasararay Stadı'nı da paylaştı. Kalaycıoğlu'nun maça gitmesi aşk iddialarını daha da güçlendirdi.

SURVIVOR'DAN ŞARKICILIĞA

Survivor'da iyi bir performans gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, daha sonra Berkay'ın da desteğiyle şarkıcılığa adım atmıştı. Kalaycıoğlu'nun Yanımdadır, Beceremedin, Bedelini Ödedim isimli üç teklisi bulunuyor.

Daha önce Cengiz Ünder ile ilişki yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, Nicolo Zaniolo ile olan aşk dedikoduları ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

