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Yılın bombası! Fellaini, Süper Lig'e geliyor

13.04.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran Cimbom, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı kırmızılılara dünya yıldızı önerildi. Menajeri, "Onu Galatasaray'a getirebilirim" ifadelerini kulllandı. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...

Yılın bombası! Fellaini, Süper Lig'e geliyor

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Sarı kırmızılılar bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı.Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

"GALATASARAY'A GETİREBİLİRİM"

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray'a Çin'de futbol hayatına devam eden Fellaini önerildi.Ünlü futbolcunun menajerliğini yapan abisi Mansur, Galatasaray Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile görüşerek, "Fellaini'yi Galatasaray'a getirebilirim" teklifini yaptı.Yönetici Albayrak ise bu transfere yeşil ışık yakarak "Lig bitince tekrar görüşelim" cevabını verdiği iddia edildi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fellaini nedir arkadaş fosil oldu artık başka adam mı kalmadı

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