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Yılın en çok beklenen filmi Dune bu sefer ertelenmedi ama...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 10.02.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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Yılın en çok beklenen filmi Dune bu sefer ertelenmedi ama...

Denis Villeneuve liderliğinde yeniden sinemaya uyarlanan Dune: Çöl Gezegeni (Dune) filminin vizyon tarihi sürpriz bir şekilde öne alındı.

Bilimkurgu hayranlarının görmek için gün saydığı Dune: Çöl Gezegeni (Dune) filminin vizyon tarihi öne alındı. İlk kitabı 1965 yılında yayınlanan, Frank Herbert’ın Dune isimli kitap serisinden uyarlanan aynı isimli filmin yönetmen koltuğunda başarılı isim Denis Villeneuve oturuyor.

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Normalde geçtiğimiz yıl vizyona girmesi beklenen Dune filmi, birçok filmin başına gelen gibi koronavirüs salgını yüzünden 1 Ekim 2021 tarihine ertelenmişti. Filmin şu anki yayın tarihi 15 Eylül 2021.

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Filmin 15 Eylül 2021'de hem HBO Max'in olduğu ülkelerde 1 aylığına HBO Max'te hem de sinemalarda yayınlanacak. HBO Max'in olmadığı ülkelerde ise yalnızca sinemalarda vizyona girecek.

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