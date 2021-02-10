Yılın en çok beklenen filmi Dune bu sefer ertelenmedi ama...

Bilimkurgu hayranlarının görmek için gün saydığı Dune: Çöl Gezegeni (Dune) filminin vizyon tarihi öne alındı. İlk kitabı 1965 yılında yayınlanan, Frank Herbert’ın Dune isimli kitap serisinden uyarlanan aynı isimli filmin yönetmen koltuğunda başarılı isim Denis Villeneuve oturuyor.

Normalde geçtiğimiz yıl vizyona girmesi beklenen Dune filmi, birçok filmin başına gelen gibi koronavirüs salgını yüzünden 1 Ekim 2021 tarihine ertelenmişti. Filmin şu anki yayın tarihi 15 Eylül 2021.

Filmin 15 Eylül 2021'de hem HBO Max'in olduğu ülkelerde 1 aylığına HBO Max'te hem de sinemalarda yayınlanacak. HBO Max'in olmadığı ülkelerde ise yalnızca sinemalarda vizyona girecek.

