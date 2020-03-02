SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Yılın en iyi geri dönüşü; 80'den sonra 3-0'dan 4-3 kazandılar

Yılın en iyi geri dönüşü; 80'den sonra 3-0'dan 4-3 kazandılar

İSPANYA HABERLERİ  | 02.03.2020 18:51 | Son Güncelleme

İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde Deportivo La Coruna ile CD Tacon arasındaki maç, muhteşem bir geri dönüşe sahne oldu.

Yılın en iyi geri dönüşü; 80'den sonra 3-0'dan 4-3 kazandılar

İspanya Kadınlar Futbol Ligi, haftasonu İspanyol gazetelerinin manşetlerini süsledi. Sebebi ise Deportivo La Coruna'nın, CD Tacon takımına karşı inanılmaz bir geri dönüşe imza atmasıydı.

Maçın 82. dakikasına 3-0 geride giren Deportivo La Coruna, kalan bölümde tam 4 gol kaydetti ve futbol sahalarında nadir görülebilecek bir başarıya imza attı.

Aurelie Kaci, Lorena Dominguez ve Sofia Jakobsson'un kaydettiği goller ile 3-0'lık skoru yakalayan CD Tacon; Maya Yamamoto, Michelle Romero'nun iki golü ve 91. dakikada gelen Lourdes Moreno'nun zafer golüyle rakibine 4-3 mağlup oldu.

İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde 21 hafta sonunda, Deportivo La Coruna 37 puan ile 4. sırada yer alırken; CD Tacon ise 23 puan ile 10. sırada yer alıyor. Ligde liderlik; 59 puan ile Barcelona Kadın Takımı'nın elinde bulunuyor.

(Sporx)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!
Valencia'dan koronavirüs önlemiValencia'dan koronavirüs önlemi
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya kadın futbol ligi geri dönüş depotivo la coruna

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Yetkisiz estetik ameliyat yaparken suçüstü yakalandılar

Yetkisiz estetik ameliyat yaparken suçüstü yakalandılar

F.Bahçe’de hoca adayları belli oldu

F.Bahçe’de hoca adayları belli oldu

Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu

Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu

Yıldız golcüden 'Come to Beşiktaş' yanıtı

Yıldız golcüden 'Come to Beşiktaş' yanıtı

Vedat Muriqi için rekor teklif

Vedat Muriqi için rekor teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Messi şov yaptı, Barça ezdi geçti!

Messi şov yaptı, Barça ezdi geçti!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Antrenmanda şok kavga! İki yıldız birbirine girdi

Antrenmanda şok kavga! İki yıldız birbirine girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılın en iyi geri dönüşü; 80'den sonra 3-0'dan 4-3 kazandılar

Yılın en iyi geri dönüşü!

Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 2-0 (El Clasico'ya Ronaldo damga vurdu)

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Valencia Kulübü'nden koronavirüse önlemi

Valencia'dan koronavirüs önlemi

Real Madrid'e Eden Hazard'dan kötü haber!

Real Madrid'e Eden Hazard'dan kötü haber!

ÖZET | Barcelona - Eibar maç sonucu: 5-0

Messi şov yaptı, Barça ezdi geçti!

Barcelona özel izinle Martin Braithwaite'ı transfer etti

Özel izinle sürpriz transfer!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.