Yılın en iyi geri dönüşü; 80'den sonra 3-0'dan 4-3 kazandılar

İspanya Kadınlar Futbol Ligi, haftasonu İspanyol gazetelerinin manşetlerini süsledi. Sebebi ise Deportivo La Coruna'nın, CD Tacon takımına karşı inanılmaz bir geri dönüşe imza atmasıydı.
Maçın 82. dakikasına 3-0 geride giren Deportivo La Coruna, kalan bölümde tam 4 gol kaydetti ve futbol sahalarında nadir görülebilecek bir başarıya imza attı.
Aurelie Kaci, Lorena Dominguez ve Sofia Jakobsson'un kaydettiği goller ile 3-0'lık skoru yakalayan CD Tacon; Maya Yamamoto, Michelle Romero'nun iki golü ve 91. dakikada gelen Lourdes Moreno'nun zafer golüyle rakibine 4-3 mağlup oldu.
İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde 21 hafta sonunda, Deportivo La Coruna 37 puan ile 4. sırada yer alırken; CD Tacon ise 23 puan ile 10. sırada yer alıyor. Ligde liderlik; 59 puan ile Barcelona Kadın Takımı'nın elinde bulunuyor.
(Sporx)
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