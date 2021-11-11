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Yılın en seksi erkeği belli oldu

11.11.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

People dergisi tarafından geleneksel olarak her yıl seçilen yılın en seksi erkeği belli oldu. Geçtiğimiz yıl aktör Michael B. Jordan'ın seçilen yılın en seksi erkeği bu yıl Paul Rudd olarak açıklandı.

Yılın en seksi erkeği belli oldu

ABD merkezli People dergisi, 36 yıllık geleneği bu sene de devam ettirdi. Dergi tarafından '2021 yılında yaşayan en seksi erkek' seçildi.

2021'İN EN SEKSİ ERKEĞİ PAUL RUDD

Ekim ayında başlatılan oylama sona erdi ve seçilen isim Amerikalı oyuncu, komedyen ve senarist Paul Rudd oldu.

52 yaşındaki oyuncu, 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004), The 40-Year-Old Virgin (2005), Knocked Up (2007), Forgetting Sarah Marshall (2008) gibi yapımlarda yer aldı.

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Rudd, en çok ünlü NBC dizisi Friends'te son iki sezon Phoebe Buffay'in sevgilisi ve gelecekteki kocası Mike Hannigan olarak tanınıyor.

2021 yılı için en seksi erkek adayı gösterilen diğer isimler arasında Paul Wesley, Jared Padalecki, Jensen Ackles yer aldı.

2020 SEÇİLENİ MICHAEL B. JORDAN

People dergisi, 2020 yılında ise aktör Michael B. Jordan'ı 'en seksi erkek seçmişti.

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