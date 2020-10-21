Yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde 5,3 milyon kişi seyahate çıktı

Yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 5 milyon 334 bin kişi seyahate çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğe ait Hanehalkı Yurtiçi Turizm verisini yayınladı. Buna göre, ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 5 milyon 334 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 69,1 azalarak 5 milyon 976 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 76 milyon 10 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 12,7 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 3 milyar 536 milyon 968 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67,1 azalarak 3 milyar 536 milyon 968 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 98,0’ını 3 milyar 465 milyon 400 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 2,0’ını ise 71 milyon 568 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 592 TL oldu.

Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış yüzde 90,8 ile paket tur harcamalarında, yüzde 90,3 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda ve yüzde 84,5 ile konaklama harcamalarında oldu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 73,9 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 14,0 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 5,5 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 59 milyon 481 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 11 milyon 638 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 1 milyon 195 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

