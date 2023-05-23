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Yılın ilk bombası Beşiktaş'tan! James Rodriguez Kartal'dan haber bekliyor

23.05.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in sonuna yaklaşılırken kulüpler yeni sezon için kollarını sıvamış durumda. Özellikle ligin ikinci yarısındaki performansıyla müthiş bir ivme yakalayan Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar...

Yılın ilk bombası Beşiktaş'tan! James Rodriguez Kartal'dan haber bekliyor

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer hareketliliği de hız kazanmış durumda. Ligin son bölümünde yaptığı çıkışla dikkat çeken Beşiktaş'ta da bu yönde bir hareketlilik yaşanırken, Kolombiya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Kolombiya basınındaki habere göre; Son olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve yollarını ayıran Kolombiyalı 10 numara James Rodriguez, menajerleri aracılığıyla Beşiktaş ile görüştü. Sözlü bir anlaşmaya vardığı belirtilen James Rodriguez'in, Beşiktaş'ın son kararını beklediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TAN HABER BEKLİYOR

James-Rodriguez-Olympiakostan-ayrildi

Kolombiya Futbol Federasyonu'nun tesislerinde, milli takım antrenörleriyle birlikte her gün antrenmana çıkan ve formunu kaybetmemeye çalışan James'in, Beşiktaş'tan 'Tamam' cevabı alır almaz İstanbul uçağına bineceği öne sürüldü.

OLYMPIAKOS'TA 5 GOL 5 ASİST

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Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton, Al Rayyan formaları da giyen James Rodrigez, son olarak oynadığı Olympiakos'ta bu sezon 24 resmi maça çıktı ve 5 gol atıp 5 asist yaptı.

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