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Yılın ilk yarısında 129 milyon dolarlık kiraz ihracatı yapıldı

25.07.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: - "Bu sene ciddi anlamda havaların soğuk gitmesi, rekoltede düşüşe neden oldu. Maalesef yüzde 22'lik düşüşle sezonu kapatıyoruz"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kirazda 2022'nin ilk 6 ayında, 129 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye'de mayısın üçüncü haftasında başlayan kiraz hasadı, yaylalarda devam ediyor.

"Napolyon" olarak da anılan Ziraat 0-900 cinsi kirazın yetiştirildiği Manisa'nın Demirci ilçesinin de aralarında bulunduğu bölgelerde çiftçiler hasat yapıyor.

İhracat rakamlarında ise geçen yıla göre düşüş gözleniyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye'nin kiraz ihracatı, yılın 6 ayında bir önceki yıla kıyasla 68 bin tondan 55 bin tona geriledi.

İhracat geliri ise yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 166 milyon dolardan 129 milyon dolara düştü.

İhracatta ilk sırada, 54 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 45 milyon dolarla Almanya ve 6 milyon dolarla Norveç takip etti.

- Çiçekleri soğuk hava dalgası vurdu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, kiraz ağaçların çiçeklendiği dönemde havaların mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirtti.

Bu yıl kiraz üretiminde istedikleri verimi alamadıklarını vurgulayan Uçak, "Bu sene ciddi anlamda havaların soğuk gitmesi, rekoltede düşüşe neden oldu. Maalesef yüzde 22'lik düşüşle sezonu kapatıyoruz." dedi.

İhracat yapılan ülke sayının 49 olduğunu aktaran Uçak, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa rağmen buradaki ticaretimizi de koruduk." ifadelerini kullandı.

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