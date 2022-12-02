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  4. Yılın kadını olan Merve Dizdar'dan cesur seçim! Gömleğinin düğmelerini açtı

Yılın kadını olan Merve Dizdar'dan cesur seçim! Gömleğinin düğmelerini açtı

02.12.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri"nde yılın kadını olan Merve Dizdar tarzıyla sosyal medyada gündeme geldi. Ceket içine düğmeleri açık bir gömlek giyen Dizdar'ı görenler "Dekolte modasına uymuş" yorumları yaptı. Dizdar'ın tarzı takipçilerini ikiye böldü.

Yılın kadını olan Merve Dizdar'dan cesur seçim! Gömleğinin düğmelerini açtı

GQ Türkiye 'Men of the Year Ödülleri'nde Yılın Kadını Merve Dizdar oldu. Şükrü Özyıldız, Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı Merve Dizdar'ı sahneye çağırdı. "Sen muhteşem bir detaysın" diyen oyuncu, birkaç kez sahnede Dizdar'ı izlerken kendi oyununu kaçırdığını itiraf etti.

Herkese teşekkür eden Merve Dizdar, hayatına dokunan kadınlara teşekkür ettikten sonra; şiddetsiz, güzel bir 2023 yılı geçirmeyi temenni etti.

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Gecede ünlü isimlerin konuşmaları kadar kıyafet seçimleri de gündem oldu. Dekolteli bir tarza sahip olan Dizdar'ın ceket-gömlek-sütyen kombini dikkat çekti.

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Dizdar'ı görenler "Dekolte modasına uymuş" derken kimi hayranları ise oyuncuyu çok beğendi.

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