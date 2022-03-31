Yılın skandalına imza atmıştı! Doukara'nın sözleşmesi feshedildi...

Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor'un Antalyaspor'a 4-1 yenildiği maçtan sonra skandal bir olay meydana gelmişti. Yeşil - beyazlı ekibin santrforu Doukara, rakip takım taraftarlarıyla birlikte galibiyeti kutlamıştı. O anlar videoya çekilip sosyal medyada gözükünce Doukara, büyük tepki çekmişti...

RAKİP TAKIM TARAFTARIYLA SEVİNDİ

Bir dönem Antalyaspor forması giyen Doukara, takımının Antalyaspor'a 4-1 mağlup olmasından sonra arkadaşlarının soyunma odasına gitmesini beklemişti. Sonrasında rakip takım tribünlerine giderek galibiyeti kutlamıştı. Giresunsporlu taraftarlar bu olayın ardından sosyal medyayı ayağa kaldırmış, Giresunspor Yönetimi de bu olaya sessiz kalmamıştı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Savunması istenen oyuncunun bugün sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "GZT Giresunspor'umuz, profesyonel futbolcu Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir." ifadelerine yer verildi.



