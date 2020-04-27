Yılın takası! Ozan Kabak - Hakan Çalhanoğlu...

Koronavirüs salgını sonrası yaşanan mali dalgalanmadan en çok etkilenen kulüplerden biri Almanya Ligi kulüplerinden Schalke 04 oldu. Schalke'nin, yaşadığı mali zorluk sebebiyle yaz döneminde birçok futbolcusunu elinden çıkarmak zorunda kalacağı gündeme gelmişti. İtalyan basını, Ozan Kabak ile ilgili bir iddia ortaya attı.
Geçen yaz Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmayı düşünmüş ancak; milli futbolcu Schalke'yi seçmişti. Stuttgart sonrası başarılı performansını Schalke'de de sürdüren Ozan Kabak'ı kulübü elden çıkarmak zorunda kalabilir.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan'ın, Schalke'nin yaşadığı bu krizden faydalanabileceği ve Ozan Kabak'ı yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi. Transferde Hakan Çalhanoğlu detayı da öne çıkıyor.
Ayrıca Schalke'nin, yüksek bir gelir getirebilecek Ozan Kabak'ın satışına onay vermeye sıcak baktığı ifade edildi. Ozan'ın transferinde Hakan Çalhanoğlu'nun da kilit rol oynayabilceği belirtildi.
Schalke'nin, Ozan Kabak'tan minimum 20 milyon Euro beklentisi olduğu vurgulandı. Ozan'a karşılık, Almanya'da büyük hayran kitlesi olan Hakan Çalhanoğlu'nu takasta kullanmayı dahi düşündüğü söyleniyor.
Bu sezon Schalke 04 formasıyla 21 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu 3 gol atmış, 1 de asist yapmıştı. Ozan Kabak, Galatasaray'da parlamış ve 11 milyon Euro bedelle Stuttgart'a transfer olmuştu. Sonrasında ise Schalke, futbolcuyu 15 milyon Euro bedelle renklerine bağlamıştı.
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