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Yılın transferi her an açıklanabilir! Beşiktaş'ın teklifini beğenmeyen Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye imza atıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.07.2024 08:19
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Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılarla maaş konusunda anlaşamayan milli oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

Yılın transferi her an açıklanabilir! Beşiktaş'ın teklifini beğenmeyen Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye imza atıyor...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için devreye girdi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

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Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

2 YIL İÇİN 2.5 MİLYON EURO

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Cenk Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro’ya yakın olacağı öğrenildi.

33 yaşındaki Cenk Tosun’un resmi sözleşmeye imza atmasının ardından sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul’da takıma katılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun beşiktaş fenerbahçe
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