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Yılın transferi! Şehit Fethi Sekin’in oğlu resmen Galatasaray’da!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2024 14:28 | Son Güncelleme:
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Şehit polis memuru Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin, Altay altyapısından Galatasaray altyapısına transfer oldu.

Yılın transferi! Şehit Fethi Sekin’in oğlu resmen Galatasaray’da!

İzmir Bayraklı’daki adliyeye 5 Ocak 2017’de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerle çatışmaya girerek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin, Altay altyapısından Galatasaray altyapısına transfer oldu.

"BABAM GÖRSE GURUR DUYARDI"

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Daha öncede birçok kez hayalinin Galatasaray’da oynamak olduğunu dile getiren 18 yaşındaki oyuncunun bu hayali gerçek oldu. 2021'de verdiği bir röportajda konuşan Burak Tolunay Sekin, "Galatasaray'da oynamak benim hayalim. Babam benimle gurur duyardı." demişti.

Öte yandan Burak Tolunay Sekin, U14’ten bu yana çıktığı 66 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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