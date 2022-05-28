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Yıllar önce oynadığı Aşk-ı Memnu dizisiyle ilgili Beren Saat'ten flaş itiraf! "Aşk-ı Memnu başladıysa..."

28.05.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce ekranlarda yayınlanan ve Türk dizi tarihinin en fenomen dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu popülerliğini kaybetmiyor. Her yazın başlangıcında ekranlarda yeniden yayınlanmaya başlayan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Aşk-ı Memnu oyuncularından Beren Saat, katıldığı bir davette diziyle ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Yıllar önce oynadığı Aşk-ı Memnu dizisiyle ilgili Beren Saat'ten flaş itiraf! "Aşk-ı Memnu başladıysa..."

Güzel oyuncu Beren Saat, yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisiyle ilgili itirafıyla herkesi şaşırttı. Yayınlandığı dönemde reyting rekorlarını alt üst eden Aşk-ı Memnu dizisiyle ilgili konuşan Beren Saat, açıklamasıyla dikkat çekti.

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ALBÜM HAZIRLIĞINDA OLDUĞUNU MÜJDELEMİŞTİ

Güzel oyuncu Beren Saat geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla hayranlarını heyecanlandırmıştı. Albüm hazırlığında olduğunu belirten ve eşi Kenan Doğulu'yla bu konuda çalışmalar yaptığı açıklayan Beren Saat, "Henüz net bir tarih veremeyeceğim. Hala üstünde çalışıyorum ama sevenlerim şunu bilsin; beklediklerine değecek ve çok sevecekler..." demişti.

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AŞK-I MEMNU İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Güzel oyuncu Beren Saat geçtiğimiz gün katıldığı bir davette Aşk-ı Memnu'nun yeniden ekranlarda yayınlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

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Aşk-ı Memnu dizisinin ekranlarda tekrar tekrar yayınlandığı ve halen ilgi görmesiyle ilgili konuşan güzel oyuncu, “Aşk-ı Memnu başladıysa yaz geldi demektir! Şimdi yeni nesiller de izliyor, bu nedenle yeniden yayınlanması hoşumuza gidiyor.”

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Beren Saat
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