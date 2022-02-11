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  4. Yıllar sonra yeniden buluşuyorlar! Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz ricası

Yıllar sonra yeniden buluşuyorlar! Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz ricası

11.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da PSG'nin yıllar süren hegemonyasına son veren Lille'de takım kaptanlarından Burak Yılmaz'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Burak Yılmaz, Süper Lig'de daha önce Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlarda oynamıştı. Kral, sezon sonunda Türkiye'ye gelebilir.

Yıllar sonra yeniden buluşuyorlar! Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz ricası

Fransa'da PSG'nin yıllar süren hegemonyasına son veren Lille'de takım kaptanlarından Burak Yılmaz'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Burak Yılmaz, Süper Lig'de daha önce Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlarda oynamıştı. Kral, sezon sonunda Türkiye'ye gelebilir.

GEDSON FERNANDES'İ DE ŞENOL GÜNEŞ İSTEMİŞTİ

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın elinden Gedson Fernandes'i kaptı. Bu transferi de Şenol Güneş'in istediği gelen bilgiler arasında. Şenol Güneş ayrıca, Beşiktaş'ın eski golcüsü Burak Yılmaz'ın da transfer edilmesini istedi.

Gedson Fernandes bu gece geliyor

FRANSA'DA 4 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2 GOL

36 yaşındaki golcü oyuncu 76 kez A milli takım formasını giyerken 30 da gol attı. Milli takımın da kaptanı olan Burak Yılmaz, bu sene Ligue 1'de 20 maçta 4 gol attı. Deneyimli golcü ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezon iki kez gol sevinci yaşadı.

BURAK-Yılmaz


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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