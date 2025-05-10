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Yıllar sonra yine 'yanlış anons' krizi! Ankaragücü, ligde kaldığını sanıp kutlama yaptı, gerçek sonradan ortaya çıktı

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Emre Şen

Ankaragücü, Amedspor maçında bir anda yanlış bilgi sonrası ligde kaldığını düşünüp büyük sevinç yaşadı. Tribünler de teknik heyetin bu sevincinin ardından ligde kaldığını düşünerek sevindi fakat gerçek sonradan anlaşılınca sevinçleri yarım kaldı.

Ankaragücü, yanlış bilgi sonrası ligde kaldığını sanarak büyük sevinç yaşadı. Sosyal medyada o anlar kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.

TEKNİK HEYET VE TARAFTARLAR AYAĞA KALKTI

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Amedspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Ankaragücü, ligde kaldığını sanıp büyük sevinç yaşadı. Teknik ekip ve taraftarların kutlamalar yaptığı esnada gerçek sonradan anlaşıldı ve sevinç yarıda kaldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORU

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Yanlış anons krizi, sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.

FENERBAHÇE'DE YANLIŞ ANONS SKANDALI

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Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda o zamanki adıyla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda anons skandalı yaşanmıştı.

Ligin 34. ve son haftasına en yakın takipçisi Bursaspor'un 1 puan önünde lider giren ve son hafta evinde ağırladığı Trabzonspor'u yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Fenerbahçe, dramatik bir sonla sevenlerini adeta kahretmişti.

Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Bursaspor'un evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenmesiyle şampiyonluğu, tarihinde ilk kez bu başarıya ulaşan Bursaspor'a kaptırmıştı. Ancak Kadıköy'deki maçta son anlar oynanırken, Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasının 2-2 berabere bittiği ve Fenerbahçe'nin bu sonuçla şampiyon olduğu şeklinde statta yapılan anons, tam anlamıyla bir skandala neden olmuştu.

Bu hatalı anons üzerine tribünlerdeki çoğu Fenerbahçeli taraftar gibi saha içindeki bazı Fenerbahçeli futbolcular da sevinç gösterisinde bulunurken, gerçek kısa süre sonra anlaşıldı ve yaşanan sevinç yerini hüzne bırakmıştı. Skandala yol açan anonsu yapan kulüp görevlisi maçın ertesinde gözaltına alınırken, daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

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