Yıllarca alkol bağımlılığıyla mücadele etti! Ben Affleck Jennifer Lopez ile ayrılınca yıkıldı... Şoke eden iddia

İlk olarak Kasım 2002'de nişanlanan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Affleck çifti o dönemin en çok konuşulan isimleriydi. Öyle ki medya onları 'Bennifer' olarak tanımlamıştı. 'Gigli' filminin setinde tanışmalarıyla başlayan aşk 2003 yılında yapılması planlanan düğün öncesinde sonlanmıştı. Aradan geçen yılların ardından ilişkilerine bir şans daha veren ve bu kez evlenen çiftin ilişkilerinden kötü haberler gelmeye başladı.

'Bennifer' çifti barışmalarından kısa bir süre sonra Las Vegas'ta sade bir törenle evlenmiş ve üç gün süren büyük bir düğün yaparak günlerce konuşulmuştu.

Hala konuşulmaya devam eden ikiliden Lopez'in 2024 Met Gala'ya tek başına katılmasını ardından boşanmanın eşiğinde olduğu iddia edildi. Lopez'in Met Gala'nın ardından yeni filmi 'Atlas'ın galasına da yanında eşi olmadan katılmıştı. Çift, evlilik yıl dönümlerini de ayrı geçirmişti. Bütün bunlar ayrılık iddiasını güçlendirdi.

"ALKOLE BAŞLADI"

Boşanmaları beklenen ünlü çiftten eski bir alkolik olan Ben Affleck'in yeniden içki içmeye başladığı iddia edildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, konuya dair açıklama yapan bir kaynak, yıllardır alkolizm ve kumar bağımlılığıyla mücadele eden aktörün evliliğinin dağılması nedeniyle üzgün olduğunu söyleyerek, "Ben'in yeniden alkol kullanmaya başladığını duydum. Gerçekten sorunlu bir insan. Bu onu önemseyen herkes için gerçek bir endişe kaynağı." dedi.