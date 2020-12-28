Yıllarca görmezden geldiler... Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Başarı genelde kendiliğinden, kısa sürede ayağımıza gelmez. Gerçek başarı için sabır, cesaret ve sebat gerekir. Başarıya giden yoldaki en büyük anahtar kelimeler bunlardır. Bazıları başarıya giden yolda ilk adımı atmak için şüphe duysa da bazları da sabırsız davranarak o yolu emeklemeden koşmaya başlar. İkisinin ortası başarıyı getirir.

Karşınızda zamanımızın usta oyuncularının kısa başarı hikayeleri. Kariyerlerinin ilk yıllarında Hollywood standartlarını karşılamıyormuş gibi görünen bu isimler çalışmalarıyla kırkından sonra bile olsa başarıyı yakaladılar.

Asla pes etmeyen ve kendi yeteneklerine güvenen bu hevesli ve yetenekli insanlara hepimiz bayılıyoruz. İşte kariyerine 40'lı yaşlarında veya sonrasında başlayan aktörlerin listesi.