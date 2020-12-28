Yıllarca görmezden geldiler... Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Başarı genelde kendiliğinden, kısa sürede ayağımıza gelmez. Gerçek başarı için sabır, cesaret ve sebat gerekir. Başarıya giden yoldaki en büyük anahtar kelimeler bunlardır. Bazıları başarıya giden yolda ilk adımı atmak için şüphe duysa da bazları da sabırsız davranarak o yolu emeklemeden koşmaya başlar. İkisinin ortası başarıyı getirir.
Karşınızda zamanımızın usta oyuncularının kısa başarı hikayeleri. Kariyerlerinin ilk yıllarında Hollywood standartlarını karşılamıyormuş gibi görünen bu isimler çalışmalarıyla kırkından sonra bile olsa başarıyı yakaladılar.
Asla pes etmeyen ve kendi yeteneklerine güvenen bu hevesli ve yetenekli insanlara hepimiz bayılıyoruz. İşte kariyerine 40'lı yaşlarında veya sonrasında başlayan aktörlerin listesi.
- Jean Reno
- Kim Cattrall
- Steve Carell
- Kathy Bates
- Leslie Nielsen
- Samuel L. Jackson
- Melissa McCarthy
- Tommy Lee Jones
- Morgan Freeman
40'ından sonra kıymeti anlaşılan oyuncular
Jean Reno (46 yaşında)
Film dünyasında üne kavuşması uzun süren isimlerin başında gelen Jean Reno, istediğine hızla ulaşamasa da asla pes etmedi. Jean Reno’nun hayatı Luc Besson’la karşılaşınca tamamen değişti. İlk çıkışını 38 yaşında Subway filmiyle yapmış olsa da aktöre dünya çapında ün 1994 yapımı Leon filmiyle geldi. Jean Reno, Leon filminde rol aldığında 46 yaşındaydı.
Kathy Bates (42 yaşında)
Yıllarca küçük yan rollerde boy gösteren Kathy Bates, ödüllü performanslarda da yer almasına rağmen şöhreti bir türlü yakalayamadı. Kathy Bates’in makus talihi Misery filmiyle kırıldı. 42 yaşındayken ünü yakalayan oyuncu, Misery filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kucakladı.
Kim Cattrall (41 yaşında)
Çok fazla film seçmesine katılıp çok fazla ret yedi ama asla vazgeçmedi. Kim Catrall’ı tüm dünya kendisine çok sayıda ödül kazandıran romantik komedi dizisi Sex and the City’den tanıyor.
Leslie Nielsen (54 yaşında)
Leslie Nielsen kendisine dünya çapında ün getiren Airplane! filminde başrolü üstlendiğinde 54 yaşındaydı.
Melissa Ann McCarthy (41 yaşında)
Melissa Ann McCarthy adını tüm sinameseverler bilir. Kendisini bu kadar tanınılır yapan film ise 2011 yılındaki komedi Nedimeler oldu. O zamana kadar tanınmamış bir oyuncu olan McCarthy, 41 yaşındayken kariyerinde bir patlama yaşadı hatta En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar Ödülü adayları arasına girmeyi bile başardı.
Morgan Freeman (50 yaşında)
İlginç bir kariyeri olan Morgan Freeman, ilk oyunculuk deneyimini 34 yaşında yapmış olsa da uzun yıllar hiç fark edilmedi. Uzun süre ekranlardan uzak duran Morgan Freeman gösterişli dönüşünü Driving Miss Daisy filmiyle yaptı. Filmdeki performansıyla ilk Oscar adaylığını kazandığında herkes tarafından tanınıyordu.
Samuel L.Jackson (44 yaşında)
Samuel L. Jackson, 40 yaşına gelmeden önce 100'den fazla filmde rol aldı. Ancak Quentin Tarantino'nun "Pulp Fiction" filmiyle fark edildi ve ün kazandı. Bu performans için Jackson, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığını aldı.
Steve Carell (43 yaşında)
Steve Carell, kendisine dünya çapında başarı getiren 40 Yıllık Bekar (The 40-Year-Old Virgin) filminde rol aldığında 43 yaşındaydı. Ondan önce de pek çok tuhaf işte çalışan Steve Carell, artık Hollywood’un vazgeçilmez isimlerinden biri.
Tommy Lee Jones (47 yaşında)
Futbol yeteneğiyle büyüleyen Tommy Lee Jones’un yüzü her zaman sinema ve tiyatrodaydı. Uzun yıllar kimse ona şans vermese bile vazgeçmedi. Usta aktör ve yönetmen The Fugitive filmiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardığında 47 yaşındaydı. Tommy Lee Jones, bu filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına layık görüldü.
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