La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi! Onu nereden biliyor?

La Casa de Papel 5. sezon ile yoluna devam edecek. Oyuncuları kafa karıştıran açıklamalar yapsa da La Casa de Papel 5. sezonu ile final yapacak gibi görünüyor. Suç draması 'La Casa De Papel' ya da İngilizce ismiyle 'Money Heist' önümüzdeki yıl tekrar Netflix ekranlarına dönmeden önce, diziseverlerin bazı detayları hatırlaması gerekebilir.
Bir La Casa De Papel hayranı, dizinin üçüncü sezonunun açılış bölümünde açıklanamayan bir olay örgüsü detayı yakaladı.
Profesör (Álvaro Morte) ve ekibinin İspanya Kraliyet Darphanesi'ndeki başarılı soygun vuruşunun ardından, polislerden saklanarak bir sonraki bölümü başlatıyorlar.
Sezonlar arasında, yeni takım üyesi Monica Gaztambide / Stockholm (Esther Acebo) ve Denver (Jaime Lorente), oğulları olarak Cincinnati'yi (Luca Anton) yetiştiriyor. Aslında çocuk, Monica'nın Arturo Román (Enrique Arce) ile olan ilişkisinden doğan çocuktur.
Bebek Cincinnati (Luca Anton) takımın ilk soygunu için sorun yaratan bir rehine olmuştu.
Profesör'ün ilk planında Monica hamile olduğunu anladıktan sonra, Arturo'yu sonsuza dek terk ederek Cincinnati'yi doğurmuştu.
Bununla birlikte, La Casa De Papel'in üçüncü sezonundaki şaşırtıcı bir sahne, tüm dizinin zaman çizelgesini tamamen bozmuş gibi görünüyor.
Sezonun başında, Arturo'nun suçlular çetesinin eylemlerini geniş bir izleyici kitlesine kınadığı ortaya çıktı. Üçüncü sezonda Arturo, zavallı oğlu hakkında izleyicileriyle konuşuyor. Eğer saklanıyorlarsa, Arturo çocuğun cinsiyetini bilemez.
Monica soygun sırasında hamileliğin çok erken aşamalarındaydı ve Arturo'dan ayrılarak Denver'a gittikten sonra doğum yaptı.
Artı, tüm ekip halkın gözünden uzak duruyordu, bu da Arturo'nun bir oğlu veya kızı olup olmadığını bilmesinin bir yolu olmadığı anlamına geliyordu.
Belki de sadece çocuğunun cinsiyetini varsaymıştı, ancak eski yönetmen bunun saf bir tahmin olamayacak kadar emin görünüyordu.
Dahası, Denver ve Monica, Cincinnati'nin biyolojik babası da dahil olmak üzere dış dünyayla tüm bağlarını koparmaya oldukça hevesli görünüyorlardı.
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