La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi! Onu nereden biliyor?

La Casa de Papel 5. sezon ile yoluna devam edecek. Oyuncuları kafa karıştıran açıklamalar yapsa da La Casa de Papel 5. sezonu ile final yapacak gibi görünüyor. Suç draması 'La Casa De Papel' ya da İngilizce ismiyle 'Money Heist' önümüzdeki yıl tekrar Netflix ekranlarına dönmeden önce, diziseverlerin bazı detayları hatırlaması gerekebilir.

LA CASA DE PAPEL’DE AÇIKLANAMAYAN OLAY

Bir La Casa De Papel hayranı, dizinin üçüncü sezonunun açılış bölümünde açıklanamayan bir olay örgüsü detayı yakaladı.

Profesör (Álvaro Morte) ve ekibinin İspanya Kraliyet Darphanesi'ndeki başarılı soygun vuruşunun ardından, polislerden saklanarak bir sonraki bölümü başlatıyorlar.

MONİCA VE DENVER, ARTURO’NUN ÇOCUĞUNA BAKIYOR

Sezonlar arasında, yeni takım üyesi Monica Gaztambide / Stockholm (Esther Acebo) ve Denver (Jaime Lorente), oğulları olarak Cincinnati'yi (Luca Anton) yetiştiriyor. Aslında çocuk, Monica'nın Arturo Román (Enrique Arce) ile olan ilişkisinden doğan çocuktur.

Bebek Cincinnati (Luca Anton) takımın ilk soygunu için sorun yaratan bir rehine olmuştu.

MONİCA ARTURO’YU TERK ETMİŞTİ

Profesör'ün ilk planında Monica hamile olduğunu anladıktan sonra, Arturo'yu sonsuza dek terk ederek Cincinnati'yi doğurmuştu.