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Yıllardır saklı kalan gizli hazine dünya markası olmaya hazırlanıyor!

Yalova’nın Termal ilçesinin doğal ve kültürel mirasının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması amacıyla Türkiye Tanıtma ve Geliştirme Platformu (TUTAP) ile Termal Belediyesi iş birliğinde hazırlanan başvuru dosyasının imza töreni gerçekleştirildi.

Yıllardır saklı kalan gizli hazine dünya markası olmaya hazırlanıyor!

Termal ilçesinin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin uluslararası alanda tanıtılması ve korunmasına katkı sağlanması amacıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne başvuru süreci başlatıldı. Termal Belediyesi’nde gerçekleştirilen törende, ilçenin doğal ve kültürel mirasının UNESCO kriterleri doğrultusunda değerlendirilmesine yönelik Türkiye Tanıtma ve Geliştirme Platformu (TUTAP) ile Termal Belediyesi iş birliğinde hazırlanan başvuru dosyasının imzaları atıldı. Çalışma kapsamında Termal’in sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerler ile bunların korunmasına yönelik çalışmalar dosyada kapsamlı şekilde ele alındı.

Yıllardır saklı kalan gizli hazine dünya markası olmaya hazırlanıyor! 1

Törende yapılan konuşmalarda, Termal’in sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne yapılacak başvurunun, ilçenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. Hazırlanan dosyanın ilgili kurumlara sunulmasıyla birlikte Termal’in UNESCO Dünya Mirası sürecinde önemli bir adım atması amaçlanıyor. Termal’in dünyaca bilinen kaplıcaları, doğal güzellikleri ve tarihi geçmişiyle önemli bir mirasa sahip olduğu belirtilirken, başvuru sürecinin ilçenin kültürel ve doğal değerlerinin korunması ve tanıtılması açısından da önem taşıdığı ifade edildi.

Yıllardır saklı kalan gizli hazine dünya markası olmaya hazırlanıyor! 2

‘TERMAL HEM TÜRKİYE'DE HEM DE ULUSLARARASI ALANDA ARTIK BİR DÜNYA MARKASI OLACAK BİR YERDİR’

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız, Termal’in dünya markası olacak bir yer olduğunu belirterek, “Türkiye Tanıtma Platformu olarak Termal Belediyesi’yle işbirliği yaparak Yalova ilimize bağlı termal ilçemizin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması konusunda çalışmalarımızı tamamladık. Dosyamız şu anda hazırlandı. Önümüzdeki hafta içerisinde Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Önümüzdeki yıl UNESCO toplantısı zaten İstanbul'da yapılacak. Türkiye'de yapılması bizim için çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla bugüne kadar altı tane unsurumuzu UNESCO’ya kazandırmamız Türkiye Tanıtma Platformu olarak bizim bir başarımız olarak tarihi geçmiştir. Bu 7’nci başvuru dosyamız oldu. Tabii buradaki en önemli konu termalin doğal güzellikleri, doğal özellikleri daha doğrusu, suyu, oksijeni, tarihi eserleri ve kültürel miraslarıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmesi adına UNESCO'nun belirlemiş olduğu kriterlere sahip olması çok büyük bir avantajdır. UNESCO Dünya Mirası Geçici listesine nasip olursa da daha sonrasında ana listeye girmesi için hiçbir engelin olduğunu düşünmüyorum. Termal hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda artık bir dünya markası olacak bir yerdir. Çünkü o kadar çok özellikleri var ki termal gelip bunu görmek ve yaşamak gerekiyor. Bizler de UNESCO sürecinde elimizden gelen bütün destekleri, gayreti sarf edeceğiz. Hem ülkemiz adına hem de termal adına hayırlara vesile olur inşallah” diye konuştu.

Yıllardır saklı kalan gizli hazine dünya markası olmaya hazırlanıyor! 3

‘İLÇE OLARAK HEYECANINI YAŞIYORUZ’

3 ay önce çalışmalara başlanıldığını belirten Termal Belediye Başkanı Sinan Acar ise heyecanlı olduklarını ifade ederek, “Bundan 3 ay önce çıktığımız UNESCO yolunda Türkiye Tanıtım Platformu'yla birlikte hazırladığımız dosya bugün sizlerin de huzurunda imzaladık. Termali hak ettiği tanınırlığı, bilinirliği, özelliği hep beraber dünyaya tanıtmak adına tarihi özellikler, coğrafi özelliklerini duyurabilmek adına ve hak ettiği listede olmak adına UNESCO yolunda hep birlikte ilçe olarak o heyecanı yaşıyoruz. Buna Layık olduğumuzu biliyoruz, düşünmüyoruz. Bu yüzden çok önemsiyoruz. Çünkü bölgemizin, ilimizin tek turizm bölgesi olan ve UNESCO'da tarihi özellikleriyle milattan önce üç bin yılına dayanan Roma, Bizans ve Osmanlı derken Atatürk’ümüzle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmamız, Atatürk'ümüzün her yıl burada 1,5 ayını geçirmesi suyumuzun çok özellikli olması Bizanslı, Roma, Osmanlı coğrafyası. Bu anlamda bölge bu tarihi özellikleriyle birlikte UNESCO'ya layık olduğunu düşünüyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle UNESCO yolunda hep birlikte Yalova’mızı Termal’imizi olması gereken yerde göreceğiz” dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Termal UNESCO
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