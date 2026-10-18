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Yıllardır vardı: Samsung Galaxy S27+ önemli bir özellikten mahrum kalabilir!

2027'nin başlarında piyasaya çıkması beklenen Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Çin'deki resmi kayıtlar, Galaxy S27+ modelinin yıllardır Plus serisinde bulunan önemli bir bağlantı özelliğini kaybedebileceğini gösteriyor.

Yıllardır vardı: Samsung Galaxy S27+ önemli bir özellikten mahrum kalabilir!
Enes Çırtlık

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) yeni kayıtları, Samsung Galaxy S27+ modelinin ultra geniş bant (UWB) teknolojisini desteklemeyebileceğine işaret ediyor. Söz konusu özellik, Galaxy S21+ modelinden bu yana Samsung'un Plus serisinde bulunuyor.

Galaxy S27 serisinin Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra olmak üzere dört modelden oluşması bekleniyor. MIIT kayıtlarında dört cihaz da yer alırken yalnızca Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde UWB desteği listeleniyor.

SAMSUNG STRATEJİ Mİ DEĞİŞTİRİYOR?

Galaxy S27+ modelinin bu özellikten yoksun kalması, Samsung'un ürün stratejisinde daha geniş çaplı bir değişikliğe işaret edebilir. Pro modeli daha üst düzey özellikler alabilirken Plus modeli, Ultra'ya göre daha uygun fiyatlı, büyük ekranlı bir alternatif olarak kalabilir.

Standart Galaxy S27 modelinde de UWB desteği görünmüyor. Ancak önceki standart Galaxy S modellerinde de bu teknoloji bulunmadığından söz konusu durum sürpriz olarak değerlendirilmiyor.

Yıllardır vardı: Samsung Galaxy S27+ önemli bir özellikten mahrum kalabilir! 1

UWB DESTEĞİ OLMAZSA GALAXY S27+ KULLANICILARI HANGİ ÖZELLİKTEN MAHRUM KALABİLİR?

UWB desteğinin bulunmaması, Galaxy S27+ modelinin konum takibi konusunda önemli bir özellikten yoksun kalması anlamına gelebilir.

UWB desteğinin bulunmaması durumunda Galaxy S27+, Samsung SmartTag 3 ve benzeri aksesuarlarla hassas konum takibi yapamayacak. Cihaz bunun yerine yalnızca Bluetooth 6.0 üzerinden konum belirleme teknolojisini kullanabilecek. Ancak bu yöntem, UWB'ye kıyasla çok daha düşük konum hassasiyeti sunuyor.

Yıllardır vardı: Samsung Galaxy S27+ önemli bir özellikten mahrum kalabilir! 2

Öte yandan Galaxy S27 serisinin 2027'nin başlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla cihazların piyasaya çıkmasına hâlâ zaman var.

MIIT kayıtlarında bir hata bulunması ihtimali de göz ardı edilmiyor. Bu nedenle Galaxy S27+ modelinin UWB desteğinden kesin olarak mahrum kalacağını söylemek için henüz erken.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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