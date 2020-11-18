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Yıllık 25 bin ton patates işliyorlar

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 18.11.2020 13:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçede patates işlemesi ve patates püresi yapan bir fabrikayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Fabrika ortaklarından Mehmet Altıntaş ve fabrika müdürü Şaban Şener, Kaymakam Tortop’a işletmeyi gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçede patates işlemesi ve patates püresi yapan bir fabrikayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Fabrika ortaklarından Mehmet Altıntaş ve fabrika müdürü Şaban Şener, Kaymakam Tortop’a işletmeyi gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıllık 25 bin ton patates işleyen bir işletmenin ilçede faaliyet göstermesinin önemli olduğunu belirten Tortop, “İşletmenin yıllık hammadde kapasitesinin 50 bin ton, dondurulmuş depo kapasitesi 5 bin ton, hammadde depo kapasitesi 20 bin ton olduğu, bitmiş ürün kapasitesinin ise saatte 5 ton olduğunu öğrendik. Tesis saatte bin kilo soğan halkası, bin 500 kilo kroket, 2 bin kilo burger üretimi gerçekleştirildiği bilgilerini edindik aynı zamanda Türkiye’nin ilk patates püresi üretimi yapan işletmesi. Ülke ekonomimiz ve ilçemiz için önemli bir işletme çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

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