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Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2019 Ödülleri açıklandı

BURSA HABERLERİ  | 13.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesinin Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç Ailesi ile birlikte düzenlediği “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2019 Ödülleri" açıklandı.Yaşamı boyunca bilimsel düşünce ve araştırma kültürünü önemseyip yaygınlaştırmaya çalışan ve Bursa’nın kent kültürüne önemli değerler kazandıran merhum gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç anısına düzenlenen Bursa Araştırmaları 2019 yılı Ödülleri açıklandı.

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2019 Ödülleri açıklandı

Nilüfer Belediyesinin Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç Ailesi ile birlikte düzenlediği “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2019 Ödülleri" açıklandı.
Yaşamı boyunca bilimsel düşünce ve araştırma kültürünü önemseyip yaygınlaştırmaya çalışan ve Bursa’nın kent kültürüne önemli değerler kazandıran merhum gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç anısına düzenlenen Bursa Araştırmaları 2019 yılı Ödülleri açıklandı. Araştırma kültürünü yaygınlaştırmak ve Bursa kent kültürüne dair yapılan çalışmaları gün ışığına çıkarmak amacıyla düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne doktora, yüksek lisans ve akademi dışı alanlarda olmak üzere toplam 56 yapıt aday oldu. Prof. Dr. Saime Yüceer, Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doçent Doktor Alpaslan Türkkan, Şafak Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak’tan oluşan Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme sonucu ödüle değer bulunan eserler açıklandı. Buna göre Doktora dalında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi teziyle Hüseyin Gürsel Bilmiş’in yapıtı “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bursa’da Mimarlık Ortamı”; yüksek lisans dalında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi teziyle Fadime Yıldız’ın yapıtı “Bursa Keles İlçesi Gelemiç Kırsal Yerleşmesi Geleneksel Mimari Dokusunun İncelenmesi”, Uğur Ozan Özen’in “Bursa’da Kitapçılar 100 Yıl” başlıklı çalışması akademi dışı alanda ödüle değer bulundu.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi onayıyla Mine Döğer’in “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bursa’da Öncü Bir Kadın: Zehra Budunç” başlıklı yüksek lisans tezi de Akkılıç Bursa Araştırmaları Özel Ödülü ile ödüllendirildi.

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