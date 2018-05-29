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Yılmaz Erdoğan'dan Organize İşler 2 açıklaması! Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar oynayacak mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2018 21:04 | Son Güncelleme

Organize İşler'in devam filmi için çalışmalarına devam eden Yılmaz Erdoğan çekimlerin seçimden sonra başlayacağını söyleyerek cast hakında da bilgi verdi.

Yılmaz Erdoğan'dan Organize İşler 2 açıklaması! Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar oynayacak mı?

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda objektiflere yansıdı. Erdoğan İngiltere’ye yerleşen eşi Belçim Bilgin ve oğlu Rodin’i görmek için Londra’ya gittiğini belirtti.

Erdoğan, 24 Haziran’daki seçimlerin ardından ‘Organize İşler 2’ filminin çekimlerine başlayacağını açıkladı. Birçok yıldız ismin filmde rol alacağı iddiaları hakkında da konuşan 50 yaşındaki Erdoğan, “Projede Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yok” dedi.

Bu yaz çekimleri yapılacak filmde daha önce ise Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Ezgi Mola veDemet Evgar kadroda olduğu öne sürülmüştü. Organize İşler'in ilk filmi 2 milyon 618 bin 244 kişi tarafından izlenerek 17 milyon TL hasılat yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Organize işler 2

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