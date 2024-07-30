Yılmaz Erdoğan ile yaşadığı aşkla gündeme geldi! Cansu Taşkın son pozuyla dikkat çekti

Aşk yaşadığı iddia edilen Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Çiftin birbirine sarıldığı ve öpüştüğü anlar sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Görüntülerin Erdoğan'dan habersiz bir şekilde çekildiği ve izni alınmadan sosyal medyada paylaşıldığı iddia edilmişti.

Taşkın, ilişkisi hakkında "Özel hayatımı özelimde yaşıyorum. Herkesin saygı duyması lazım. Hiçbir zaman ön planda tutmadım. Ön planda tutsaydım ilişki olduğu zaman yapardım. Çok şey konuşuluyor. İki günlük ilişki gösterildiği ve dava açılacağı dendiği için yalanladım. Dava söz konusu olamaz, çünkü yaşanan bir ilişki vardı" demişti.

Özel hayatıyla gündeme gelen Cansu Taşkın pembeler için bir pozunu paylaştı. Ünlü ismin şeffaf hırkasının altına hiçbir şey giymeden verdiği poz gündem oldu.

Havalimanında bu şekilde poz veren Cansu Taşkın yine adından söz ettirdi.