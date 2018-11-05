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Yılmaz Erdoğan’ın 51’inci yaş günü kutlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 02:21 | Son Güncelleme

Yeni filmi Organize İşler 2 Sazan Sarmalı'nın heyecanını yaşayan Yılmaz Erdoğan UNIQ BKM'de 51. doğum gününü kutladı.

Yılmaz Erdoğan’ın 51’inci yaş günü kutlandı

Erdoğan için İstanbul Komedi Festivali’nde Kenan Doğulu’nun katılımıyla gerçekleştirilen Erim Özşen’in ‘Lokal Anestezi’ adlı talk show’u sonrasında bir yaş günü partisi düzenlendi.

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Kenan Doğulu’nun şarkılar söylediği, Belçim Bilgin, Beren Saat ve BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe, Seda Güven, Bülent Emrah Parlak ve Alper Kul’un da katıldığı partide Yılmaz Erdoğan, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını üfledikten sonra partiyi düzenleyenler ve katılanlara teşekkür etti.

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