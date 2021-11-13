MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yılmaz Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yılmaz Erdoğan evli mi?

Yılmaz Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yılmaz Erdoğan evli mi?

13.11.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu, yönetmen ve komedyen Yılmaz Erdoğan, 13 Kasım Cumartesi akşamı, Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Seslendirme sanatçısı ve şair Yılmaz Erdoğan, birbirinden güzel şiirlerini, izleyiciyle paylaşacak.

Yılmaz Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yılmaz Erdoğan evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasında başarılı sanat insanı Yılmaz Erdoğan da yer alıyor. Hakkari doğumlu Yılmaz Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okurken, eğitim hayatını yarıda bıraktı. İşte Yılmaz Erdoğan'ın yaşamına dair detaylar...

YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım 1967 tarihinde Hakkâri'de doğdu. Liseyi Ankara'da okuyan oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okurken, eğitimini yarıda bırakarak, Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatrosu ekibine katıldı. Kürt kökenli olan Erdoğan, oyuncu, yazar, şair, seslendirme sanatçısı, komedyen ve yönetmen olmak üzere pek çok görev üstlendi. 1988 yılında Olacak O Kadar adlı komedi programının senaryosunu kaleme alan Erdoğan, 1993 yılında Bir Demet Tiyatro isimli dizi ile kendisini milyonlara tanıttı.

Yılmaz Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yılmaz Erdoğan evli mi?

Usta oyuncu, 1993 yılında evlendiği Sanem Oktar'dan 1998 yılında ayrıldı. Çiftin, bu ilişkiden Berfin adını verdikleri bir kızları oldu. Erdoğan, 2006-2018 tarihleri arasında meslektaşı Belçim Bilgin ile evlendi. İkilinin bu evlilikte Rodin adında oğulları dünyaya geldi.

Yılmaz Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yılmaz Erdoğan evli mi?

Birçok projenin senarist, yönetmen ve oyunculuğunu yapan Erdoğan'ın en bilindik projeleri Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Vizontele Tuuba oldu. Yılmaz Erdoğan, Sadri Alışık Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri'ndeen iyi komedi dizisi olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyorKıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Sevgilisinden Hadise'ye olay yorum!Sevgilisinden Hadise'ye olay yorum!
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Validen sürücüye: Şimdilik seni affediyorum

Validen sürücüye: Şimdilik seni affediyorum

Sosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' tutuklaması

Sosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' tutuklaması

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Nihat Doğan, Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti

Nihat Doğan, Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Nişanın ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Nişanın ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.