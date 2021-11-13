Yılmaz Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yılmaz Erdoğan evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasında başarılı sanat insanı Yılmaz Erdoğan da yer alıyor. Hakkari doğumlu Yılmaz Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okurken, eğitim hayatını yarıda bıraktı. İşte Yılmaz Erdoğan'ın yaşamına dair detaylar...

YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım 1967 tarihinde Hakkâri'de doğdu. Liseyi Ankara'da okuyan oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okurken, eğitimini yarıda bırakarak, Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatrosu ekibine katıldı. Kürt kökenli olan Erdoğan, oyuncu, yazar, şair, seslendirme sanatçısı, komedyen ve yönetmen olmak üzere pek çok görev üstlendi. 1988 yılında Olacak O Kadar adlı komedi programının senaryosunu kaleme alan Erdoğan, 1993 yılında Bir Demet Tiyatro isimli dizi ile kendisini milyonlara tanıttı.

Usta oyuncu, 1993 yılında evlendiği Sanem Oktar'dan 1998 yılında ayrıldı. Çiftin, bu ilişkiden Berfin adını verdikleri bir kızları oldu. Erdoğan, 2006-2018 tarihleri arasında meslektaşı Belçim Bilgin ile evlendi. İkilinin bu evlilikte Rodin adında oğulları dünyaya geldi.

Birçok projenin senarist, yönetmen ve oyunculuğunu yapan Erdoğan'ın en bilindik projeleri Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Vizontele Tuuba oldu. Yılmaz Erdoğan, Sadri Alışık Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri'ndeen iyi komedi dizisi olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

