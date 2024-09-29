Yılmaz Erdoğan’la fotoğrafları çıkmıştı! Cansu Taşkın'dan bomba sözler: Ben o diziyi...

Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı. Taşkın'ın açıklamasının ardından kardeşi Elif Vurgun, çiftin özel karelerini sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Görüntülerin Erdoğan'dan habersiz bir şekilde çekildiği ve izni alınmadan sosyal medyada paylaşıldığı iddia edilse de Cansu Taşkın bunu kabul etmemişti.

Görüntülerin ardından Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve "Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." demişti.

Taşkın "İki günlük ilişki gibi gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım" demişti. Taşkın geçtiğimiz gün muhabirlere yakalandı.

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Cansu Taşkın sorular üzerine “İki bekar insan birlikteyse,elinden tutup çıkıp sahiplenmeli” sözleriyle eski aşkına üstü kapalı bir mesaj gönderdi.



Bununla da kalmadı, İnci Taneleri dizisinin senaryosunu ilk okuyanlardan biri olduğunu da dile getiren Cansu Taşkın, “Aşk zaman alan, ummadığın anda gelen bir şey. Şu an hayatımda kimse yok. Ben o aşk kapılarını kapattım” dedi. (Magazinburada)