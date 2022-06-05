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Yılmaz Erdoğan 'Organize İşler'i dizi yapıyor! Russell Crowe kararı

05.06.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan, Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Russell Crowe'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünde yer aldığı, 2014 yılında vizyoan giren 'The Water Diviner' (Son Umut) filminde 'Binbaşı Hasan' karakterini canlandırmıştı. Ünlü isim Russell Crowe'a senaryo göndereceğini söyledi.

Yılmaz Erdoğan 'Organize İşler'i dizi yapıyor! Russell Crowe kararı

'Organize İşler' serisini dizi olarak çekecek olan Yılmaz Erdoğan, eski rol arkadaşı Russell Crowe'la ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Uzun süre 'Münaşaka' gösterisini yapmayacağını açıklayan Erdoğan, "Organize İşler’in senaryosunu yazmak için Köyceğiz’e gideceğim. Sonbahara kadar senaryoyu bitireceğim" dedi.

"Russell Crowe’a Organize İşler dizisinde yer alması için teklif götürecek misiniz?" sorusuna, "Kendisiyle çok uzun zaman önce bunun için konuşmuştuk. Bir senaryo göndereceğim" yanıtını verdi.

2019 yılında 'Sazan Sarmalı' filmiyle vizyonda olan 'Organize İşler' serisini dizi olarak çekeceğini açıklayan sanatçı, sekiz bölüm olarak planlanan yapımın çekimlerine eylül ayında başlayacağını açıklamıştı. Erdoğan, eski filmden bazı oyuncuların dizi versiyonunda yer alacağını, yeni isimlerin de ekleneceğini belirtmişti.

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Yılmaz Erdoğan Russell Crowe
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