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Yılmaz Erdoğan Organize İşler'in dizisi için Disney Plus'la anlaştı! Russell Crowe, Andy García ve Cem Yılmaz da kadroda

12.03.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus, ülkemize gelmeden platformla ilgili heyecanımızı arttırmaya devam ediyor. Pek çok ünlü isimle anlaşma imzalayan Disney Plus, son olarak yeni projeler için Yılmaz Erdoğan'la el sıkıştı. Anlaşmaya göre, sevilen film serisi Organize İşler'in 3 sezonluk bir dizisi Disney Plus'ta yayınlanacak. Dizide Russell Crowe, Andy García ve Cem Yılmaz'ın yer alacağı da söylentiler arasında.

Yılmaz Erdoğan Organize İşler'in dizisi için Disney Plus'la anlaştı! Russell Crowe, Andy García ve Cem Yılmaz da kadroda

Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ve Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği Disney Plus dizi ve sinema sektöründeki dengeleri değiştirecek hamlelerine hız kesmeden devam ediyor.

tv100'de yer alan habere göre; aralarında Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere’nin olduğu 15 dev isimle anlaşan platform, bir bomba anlaşmaya daha imza attı.

DÜNYACA ÜNLÜ DEV İSİMLER DE KADRODA

Yılmaz Erdoğan Disney Plus’la el sıkıştı. Anlaşmanın içeriğinde 3 sezonluk “Organize İşler” dizisi ve 2 de sinema filmi var. Projeler sadece yerli değil, yabancı oyunculara da ev sahipliği yapacak. Erdoğan’ın dizi ve filmlerindeki sürpriz isimler arasında Russell Crowe, Andy García ve Cem Yılmaz da var.

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