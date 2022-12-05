Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu Rodin büyüdü! Son halini gören şaştı kaldı

Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan ile evlendikten 1 yıl sonra oğlu Rodin Nazım'ı kucağına almıştı. Gözlerden uzak yaşayan Rodin Nazım son haliyle dikkat çekti.

1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli olan Yılmaz Erdoğan, boşandıktan 8 yıl sonra kalbinin kapılarını Belçim Bilgin'e açmıştı.

Kendisinden 16 yaş büyük Yılmaz Erdoğan'a büyük bir aşkla bağlı olan Belçim Bilgin, 2009 yılında anne oldu.

2018 yılında boşanan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu Rodin, büyüdü.

Velayeti annede olan Rodin Nazım Erdoğan, babası Yılmaz Erdoğan ve ablası Berfin Erdoğan ile de sık sık vakit geçiriyor.





