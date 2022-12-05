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  4. Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu Rodin büyüdü! Son halini gören şaştı kaldı

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu Rodin büyüdü! Son halini gören şaştı kaldı

05.12.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılında nikah masasına oturan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu Rodin Nazım Erdoğan şimdilerde 12 yaşında... Son halini görenler ''Zaman ne çabuk geçti'' demeden edemiyor.

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu Rodin büyüdü! Son halini gören şaştı kaldı

Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan ile evlendikten 1 yıl sonra oğlu Rodin Nazım'ı kucağına almıştı. Gözlerden uzak yaşayan Rodin Nazım son haliyle dikkat çekti.

1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli olan Yılmaz Erdoğan, boşandıktan 8 yıl sonra kalbinin kapılarını Belçim Bilgin'e açmıştı.

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu Rodin büyüdü! Son halini gören şaştı kaldı

Kendisinden 16 yaş büyük Yılmaz Erdoğan'a büyük bir aşkla bağlı olan Belçim Bilgin, 2009 yılında anne oldu.

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu Rodin büyüdü! Son halini gören şaştı kaldı

2018 yılında boşanan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu Rodin, büyüdü.

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu Rodin büyüdü! Son halini gören şaştı kaldı

Velayeti annede olan Rodin Nazım Erdoğan, babası Yılmaz Erdoğan ve ablası Berfin Erdoğan ile de sık sık vakit geçiriyor.

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu Rodin büyüdü! Son halini gören şaştı kaldı

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu Rodin büyüdü! Son halini gören şaştı kaldı

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu Rodin büyüdü! Son halini gören şaştı kaldı

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu Rodin büyüdü! Son halini gören şaştı kaldı

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu Rodin büyüdü! Son halini gören şaştı kaldı

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