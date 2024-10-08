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  4. Yılmaz Erdoğan 'Yalan söylemiyorlar' dedi ve uyardı! Ünlü oyuncudan İnci Taneleri açıklaması!

Yılmaz Erdoğan 'Yalan söylemiyorlar' dedi ve uyardı! Ünlü oyuncudan İnci Taneleri açıklaması!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.10.2024 16:50
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İnci Taneleri'nin hem senaristi hem de dizide Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, 10 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümüyle seyircile buluşacak olan İnci Taneleri hakkında açıklama yaptı. Oyuncuların senaryoyu bilmediğini söyleyen Erdoğan, önemli bir uyarı yaptı.

Yılmaz Erdoğan 'Yalan söylemiyorlar' dedi ve uyardı! Ünlü oyuncudan İnci Taneleri açıklaması!

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka'nın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe akşamı seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Dilber karakterinin pavyon dansıyla gündemden düşmeyen dizinin hem senaristi hem de başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, İnci Tanerleri hakkında bazı açıklamalar yaptı.

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İnci Taneleri'nde Azem karakterine hayat veren Erdoğan, ilk sezonda akılda kalan birçok sorunun yaz boyunca kendisine ve oyunculara yöneltildiğini ifade etti. Oyuncuların sonunu bilerek oynarlarsa oyunlarının zedelendiğini söyleyen oyuncu dizide yaşanacakları kendi ekibinin dahi bilmediğini açıkladı.

"SİZE YALAN SÖYLEMİYORLAR"

Ünlü oyuncu ve senarist BKM'nin YouTube kanalında "Bütün yazı ben böyle geçirdim. Arkadaşlar da böyle geçirdiler. Şunu bilsin seyircimiz. Arkadaşlar da sizin kadar biliyor konuyu. Onlara sormayın size yalan söylemiyorlar. İnsanların, sonunu bilerek oynarlarsa oyunlarının zedelendiğini düşünüyorum. Fakat ne olacağını bilmezse tıpkı hayattaki gibi oluyor o zaman. Herkesin oyunculuğunu diri tutması için bu." dedi.

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"ONLARI SIKIŞTIRMAYIN!"

"Tekrar söylüyorum, arkadaşlar bilmiyorlar, gördüğünüz yerlerde onları sıkıştırmayın. Beni de sıkıştırmayın ama emin olun ki onlar da sıkıştıkları yerde bana soruyorlar, söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

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İnci Taneleri
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