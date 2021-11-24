Yılmaz Morgül açtı ağzını yumdu gözünü: Cahil insanların evlenmesine karşıyım

Yılmaz Morgül, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında salondaki herkesi Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için saygı duruşuna davet eden sanatçı, çocuk istismarı ve çocukların hak ve hukuklarının ihlal edilmesinde cahil insanların payının çok büyük olduğunu söyledi.

"ANA-BABA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Ünlü şarkıcı, "Ana baba olmak çok önemli. Anne baba olamayacak cahil insanların evlenmesine ve çocuk sahibi olmalarına karşıyım.

"ÇOCUKLARI DA SORUNLU OLUYOR"

Çocuk sahibi olmalarını kabul etmiyorum. Bu insanların yetiştirdikleri çocuklar da sorunlu oluyorlar. Toplum olarak aramızdaki bütün çocukları, ana babaları gibi korumamız lazım.” ifadelerini kullandı.

ÖDÜL TÖRENİNDE DE BOMBALADI

Yılmaz Morgül, geçtiğimiz akşam bir ödül töreni sonrasında basın mensuplarının önüne çıktı ve "Pahalı arabasıyla hava atanları ve pahalı kıyafet giyenleri sanatçı olarak görmüyorum. Bazı sanatçı arkadaşlarım gibi garajımı açıp otomobillerim bunlar filan demek ben bunları çok ayıp karşılıyorum. Benim milletim asgari ücretle yaşıyor." dedi ve meslektaşlarına ateş püskürdü.

