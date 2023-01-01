Yılmaz Morgül annesini toprağa verdi! Gözyaşlarını tutamadı

Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etti. Yılmaz Morgül, anlaşması olduğu için Büyükçekmece'deki bir otelde doktor kontrolüyle sahneye çıkmak zorunda kaldı.

Fatma Morgül, 1 Ocak pazar günü Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Derya Tuna, Hilal Özdemir, Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, Arif Işık, Muammer Kapucuoğlu gibi ünlü isimler de katıldı.

Yılmaz Morgül, annesi Fatma Morgül'ün tabutunun başında dua okudu. Ünlü isim bir ara gözyaşlarını tutamayıp ağladı.



