MAGAZİN

Yılmaz Morgül: Cristiano Ronaldo beni taklit ediyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

Yılmaz Morgül, şarkıcılığı ile olduğu kadar iddialı çıkış ve yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Morgül, katıldığı bir magazin programında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Morgül: Cristiano Ronaldo beni taklit ediyor!

Yılmaz Morgül, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Kanser hastalığını yendikten sonra kendisini daha çok sevmeye başladığını her fırsatta dile getiren Morgül, “Sanat dünyasında en iyi vücut bende” çıkışında bulunarak dikkat çekmişti. İddialı duruşundan vazgeçmeyen sanatçı, bu sefer de dünyaca ünlü bir futbol yıldızının kendisini taklit ettiğini dile getirdi.

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Morgül, "Cristiano Ronaldo beni taklit ediyor. Benim vücudum ondan daha iyi. Boyum 1.84, Ronaldo benden kısa!” diyerek magazin dünyasında çok konuşulacak sözlere imza attı.

Yılmaz Morgül ile Cristiano Ronaldo'nun benzer saç rengi ve leopar desenli sabahlık ile poz verdiği fotoğraflar sosyal medyada en çok konuşulan paylaşım haline geldi.

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