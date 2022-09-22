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Yılmaz Morgül'den sahnede ilginç eylem! Ağaç adam oldu

22.09.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül katıldığı bir ödül törenindeki sıra dışı kostümüyle dikkatleri çekti. Morgül, doğaya dikkat çekmek için ağaç adam olarak sahneye çıktı.

Yılmaz Morgül'den sahnede ilginç eylem! Ağaç adam oldu

Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Yılmaz Morgül, bir ödül treninde doğaya dikkat çekmek için 'ağaç adam' kostümünü giydi.

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Ödülünü almak için 'Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın' pankartıyla sahneye çıkan Morgül davetlileri de şaşırttı.

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"DOĞA OLMADAN NEFES ALAMAYIZ"

Morgül, sahnede ise "Dünya bugün hiç istemediğimiz iklim noktasına ulaşmıştır. Seller, felaketler ve tsunamiler arttı. Bu uyarıları dikkate almadığımız için neredeyse hep maske takıp dolaşacağımız bir zamana geldik. Biz insanoğlu kendi ellerimizle bu hale getirdik. Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız" ifadelerini kullandı.

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