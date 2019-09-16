Yılmaz Morgül Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere çattı

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Yılmaz Morgül, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini taklit ettiğini söyleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Her seferinde eşsiz bir tarzının olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Morgül, bu sefer ünlü futbolcu Ronaldo'ya taş attı.

Yılmaz Morgül şu şekilde konuştu: "Cristiano Ronaldo beni taklit ediyor. Benim vücudum ondan daha iyi. Boyum 1.84, Ronaldo benden kısa!"

Yılmaz Morgül'ün bu açıklamasının ardından sosyal medyada ikilinin fotoğrafları yan yana koyularak karşılaştırmalar yapıldı. Ancak çoğu kişi, Morgül'ün açıklamalarını ciddiye dahi almadı.

Öte yandan programda Diyarbakır’daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyleyen Morgül, bu durumun sanatçılığa yakışmadığını, kendisinin ilk günden beri o annelerle birlikte kalbinin attığını söyledi.

