Yılmaz Morgül, kaldığı otelin yerlerini süpürdü! "Temizlik emekçisi Morgül"

Instagram'dan yaptığı ilginç paylaşımlarıyla dikkat çeken Yılmaz Morgül, son olarak ise bir otelde temizlik yaptığı anların videosunu yayınladı.

Instagram'da 500 bine yakın takipçisi olan Morgül, Ankara'da kaldığı otelde eline elektrikli süpürgeyi aldı ve yerleri temizledi. O anların videosunu 'temizlik emekçisi Morgül' başlığıyla paylaşan şarkıcı, şunları ifade etti:

"Ankara'da otele geldiğimde her yerde olduğu gibi sevenlerimin fotoğraf isteklerini tek tek kırmadan yerine getirirken, 'Bir temizlik emekçisi çekiniyormuş ama seni çok seviyormuş' dediklerinde ben de ona süpriz yaptım. Elinden süpürgeyi alıp süpürmeye başladım. Bu farkındalık kendisini çok mutlu etti. Anneciğimin de yedi çocuğuna bakmak için haftada beş gün kundura fabrikasında, pazarları da ilkokulda hademelik yaptığını anlattım. 'Siz bizsiniz sayın Morgül halktan birisiniz. Zaten her yerde bunları çekinmeden söylüyorsunuz. Ailemizden birisiniz' dedi. Ben zaten hassasiyeti olan biriyim duyduklarımla bende mutlu oldum. Yaşadığınız ömür boyunca hiç bir Allah kulunu küçük görmeyiniz, kırmayınız, yargılamayınız, empati yapınız. En kalbi sevgi ve saygılarımla efendim"

