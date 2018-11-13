Yılmaz Morgül müzik dünyasına meydan okudu! 'Kimsede ben bir numara görmüyorum'

Yılmaz Morgül, ilginç sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor Yılmaz Morgül, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini hem güldürdü, hem düşündürdü.

Çektiği video ile meslektaşlarını topa tutan 54 yaşındaki sanatçı, 'Müzik dünyasında bir numarayım diyenlerde bir numara görmüyorum' dedi.'Müzik dünyasında 'bir numarayım' diyenlerin hiç birinde ben bir numara görmüyorum.Yüzde doksanı 'bir numarayım' diyenler nerede bir numaralar; playback'te bir numaralar. Sizi gidi numaracılar. Hastasıyız dede.'

