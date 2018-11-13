MAGAZİN

Yılmaz Morgül müzik dünyasına meydan okudu! 'Kimsede ben bir numara görmüyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 02:48 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yılmaz Morgül son paylaştığı videosunda, müzik dünyasına meydan okuyarak, "Müzik dünyasında 'bir numarayım' diyenlerin hiç birinde ben bir numara görmüyorum" dedi.

Yılmaz Morgül müzik dünyasına meydan okudu! 'Kimsede ben bir numara görmüyorum'

Yılmaz Morgül, ilginç sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor Yılmaz Morgül, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini hem güldürdü, hem düşündürdü.

Çektiği video ile meslektaşlarını topa tutan 54 yaşındaki sanatçı, 'Müzik dünyasında bir numarayım diyenlerde bir numara görmüyorum' dedi.'Müzik dünyasında 'bir numarayım' diyenlerin hiç birinde ben bir numara görmüyorum.Yüzde doksanı 'bir numarayım' diyenler nerede bir numaralar; playback'te bir numaralar. Sizi gidi numaracılar. Hastasıyız dede.'

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