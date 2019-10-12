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Yılmaz Morgül ödül gecesinde çöp poşeti giydi! Geceye damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:26 | Son Güncelleme

Yılmaz Morgül, geçtiğimiz gün gerçekleşen Altın Zambak Ödül Töreni'ne çöp poşeti giyerek katıldı.

Yılmaz Morgül ödül gecesinde çöp poşeti giydi! Geceye damga vurdu

Önceki akşam Etiler Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Altın Zambak Ödül Töreni'ne ünlüler akın etti. Onlardan biri de efsane şarkıcı Yılmaz Morgül'dü. Morgül, davete katıldığı kıyafetle olay oldu.

"DENİZLERİ YOK ETTİK"
Ödül törenine çöp poşetlerinden tasarlanmış bir kıyafet giyerek katılan Morgül, “Son 10 yıldır dünyamızın en büyük tehdidi plastik atıklar. Atıklarla denizleri yok ettik." dedi.

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"DUYARLILIK YARATMAK İSTEDİM"
Efsane şarkıcı ekosistemin geleceği ile ilgili, "Önümüzdeki 20 yıl belki de dünyada yaşam olmayacak. Modacım da duyarlılık ve farkındalık yaratma adına böyle bir kostüm tasarladı” dedi. (gecce)

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yılmaz morgül çöp poşeti

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