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Yılmaz: "Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli"

MERSİN HABERLERİ  | 17.05.2020 13:17 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli” dedi.Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Olağanüstü Toplantısında söz alarak, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MESKİ) kestiği su faturalarının normalin üstünde ücretlendirildiğini ve bundan dolayı vatandaşların yakındığını söyledi.Vatandaşların zamlı faturalarla karşılaştığını dile getiren Başkan Yılmaz, pandemi sürecinin esnaf ve vatandaş için son derece yıpratıcı ve etkilerinin de uzun süre devam edecek olduğuna dikkat çekerek, “Katı atık bedeliyle ilgili çalışmalarda bulunan, raporları mümkün olduğunca hızlandırmaya çalışan, diğer arkadaşlarımızla bilgileri paylaşan, bilgi alan ve veren belediyeyiz.

Yılmaz: "Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli” dedi.
Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Olağanüstü Toplantısında söz alarak, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MESKİ) kestiği su faturalarının normalin üstünde ücretlendirildiğini ve bundan dolayı vatandaşların yakındığını söyledi.
Vatandaşların zamlı faturalarla karşılaştığını dile getiren Başkan Yılmaz, pandemi sürecinin esnaf ve vatandaş için son derece yıpratıcı ve etkilerinin de uzun süre devam edecek olduğuna dikkat çekerek, “Katı atık bedeliyle ilgili çalışmalarda bulunan, raporları mümkün olduğunca hızlandırmaya çalışan, diğer arkadaşlarımızla bilgileri paylaşan, bilgi alan ve veren belediyeyiz. Bu karar alındı. Pandemi süreci, esnafımız ve vatandaşımız için son derece yıpratıcı ve etkileri uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Buradaki son bilgiyi iyi ayarlamamız lazım” ifadelerini kullandı.
Katı atık bedeliyle ilgili belediyeler arası alacakların halen silinmediğine de vurgu yapan Yılmaz, “Ben de hukukçuyum. Katı atık bedeliyle ilgili önceki dönemlere ilişkin belediyeler arası alacakların silinmesi noktasında biz bunu talep etmiştik, burada gündeme getirmiştik. Geçmişe ilişkin olarak böyle bir alacak, böyle bir işlem alınamaz, bundan sonrası için mümkündür değerlendirmesi yapılmıştır. Ve bu alacaklar silinmedi, duruyor. Bu süreçte de görüştüğümüz, özellikle belediyecilik idare noktasındaki üstatlarımız bu süreye ve bu işleme ilişkin olarak meclis üyelerimizin daha sonra kamu zararıyla muhatap olacakları değerlendirmesi yapıyorlar. Buna katılanlar da var katılmayanlar da var. Bizim meclis üyelerimizde ve tüm gruplarda bu hassasiyet var. Şimdi bu hukuki hassasiyetten dolayı sonradan bir sıkıntı çıkar mı, çıkmaz mı tartışılır. MESKİ’nin su faturaları düşmeli mi? Kesinlikle düşmeli” diye konuşu.

Yılmaz:

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