Yılmaz Vural, 6 yıl sonra Süper Lig'de

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da teknik direktör İsmail Kartal’ın istifası sonrası takımın başına getirilen 68 yaşındaki deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Süper Lig’e geri döndü.
En son 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği ile Süper Lig’de boy gösteren Vural o sezonun ardından uzun yıllar Süper Lig’de bir takım yönetememişti.
Vural, BB Erzurumspor’un pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacağı Konyaspor maçıyla birlikte bu hasretini gidermiş olacak.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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