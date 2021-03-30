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Yılmaz Vural, 6 yıl sonra Süper Lig'de

30.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BB Erzurumspor’un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, 6 yıl aranın ardından Süper Lig’e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Vural, pazar günü Erzurum’da oynanacak Konyaspor maçı ile Süper Lig'de yıllar sonra bir takımın başında sahaya çıkacak.

Yılmaz Vural, 6 yıl sonra Süper Lig'de

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da teknik direktör İsmail Kartal’ın istifası sonrası takımın başına getirilen 68 yaşındaki deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Süper Lig’e geri döndü.

En son 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği ile Süper Lig’de boy gösteren Vural o sezonun ardından uzun yıllar Süper Lig’de bir takım yönetememişti.

Vural, BB Erzurumspor’un pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacağı Konyaspor maçıyla birlikte bu hasretini gidermiş olacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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