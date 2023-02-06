Yılmaz Vural acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde enkaz altında kalanlar arasında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da olduğu öğrenilmişti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu.

"PERİŞAN HALDEYİM"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Rizespor maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar... Perişan haldeyim." dedi.

YENİ MALATYASPOR KALECİSİ ENKAZ ALTINDA

7,7'lik deprem sonrası Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de yardım çalışmaları devam ediyor.

