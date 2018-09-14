Yılmaz Vural: Ali Koç, tam benim çalışmak isteyeceğim başkan

Deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına konuk olarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Sözlerine Şenol Güneş ile başlayan Yılmaz Vural, "Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin kabul edildiği gibi kabul edilemiyor. Şenol Güneş bunun sıkıntısını çekiyor. Şenol Güneş bu işin felsefesini yapıyor. Türkiye'de ironi pek anlaşılmıyor. Söylemek istediklerinizi direkt söylemeniz gerekiyor futbolda. Şenol Güneş, Dünya Kupası'nda 3. yaptı ama o dönemki sorunları hala çözemedi. Hak ettiği maddi, manevi değeri göremiyor. Şenol Güneş çalıştırdıkları takımlarda çok güzel işler yaptı." dedi.

Yılmaz Vural'ın diğer açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz, o hocalarımız kadar imkanları olan kulüplerde çalışamadık. İnsan kendinin ne yapabileceğini biliyor. Bazen olmayınca biz de agresifleşiyoruz.

Çaykur Rizespor'dan teklif gelmedi. Camianın içindekilerle görüştük ama yönetim kurulundan bir teklif gelmedi. Rizespor, ekonomik olarak çalışılabilecek bir takım. Teklif gelirse çalışmak isterim. Mili maç arasında yeni bir teknik direktörle adaptasyon süreci atlatılabilirdi.