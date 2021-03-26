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Yılmaz Vural: Alo 112 Hızır Acil gibiyim

26.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir takım çalıştırmayan Yılmaz Vural "Bir kaç kulüp arayıp 'Hocam senin sağlığın iyi değil sanıyorduk' dedi. Buradan duyuruyorum, aslan gibiyim. Tam bizim dönemlere girdik" diyerek mesaj gönderdi. İşte detaylar…

Yılmaz Vural: Alo 112 Hızır Acil gibiyim

Türk futbolunun en renkli simalarından Yılmaz Vural yine çarpıcı açıklamalara imza attı. Radyospor'un canlı yayın konuğu olan Vural, "Tam bizim dönemlere girdik. 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun” dedi.

"TAKIMLARA SEÇİLMİŞLERİ GETİRİYORLAR"

Bir kulübün kendisini aradığını dile getiren Vural, “Görüştük ve onlara dedim ki 'Siz antrenörü nasıl seçiyorsunuz?' Bana, 'hocam ne seçmesi biz seçilmişleri getiriyoruz' dediler" şeklinde konuştu.

"NORVEÇ'İ DE YENECEĞİZ"

A Milli Takım’la ilgili de konuşan Yılmaz Vural, "Hollanda'yı 4-2 yendik. Burada ilk 11'deki 9 oyuncunun yurtdışında oynamasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Ama maçın 3-2'ye gelmesini de eleştiriyorum. Biz duygusalız, bazen kopuyoruz. 75-76. dakikalar iki gol yiyoruz. Bu noktada bizdeki lider oyuncuların daha fazla ön planı çıkması gerekir.

"HERKES BİZE SAYGI DUYUYOR"

Norveç fizik kapasitesiyle oynayan bir takım, biz teknik kapasitesi iyi oyan, topa basan bir takımız. Bizim yurtdışında oynayan futbolcularımız sayesinde Milli Takımımız bir kişilik kazandı. Artık Hollanda dahil bütün takımlar oyuncularımız çok iyi tanıyor ve bize saygı duyuyorlar. Artık kişilik kazanan bir takımımız var. Norveç'i de yeneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak 2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanması nedeniyle hastanede tedavi görmüştü.


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