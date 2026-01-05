Yılmaz Vural bombası patladı! Efsane hoca 1. Lig'e geri dönüyor: Görüşme yapıldı, imzalar an meselesi!

Tarihinde ilk kez Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Serik Belediyespor, teknik direktörlük koltuğu için Türk futbolunun en deneyimli isimlerinden birini gündemine aldı. Sergey Yuran döneminin sona ermesinin ardından bir süredir arayışta olan Yeşil-Beyazlılar, Yılmaz Vural ile masaya oturdu.

SARIYER MACERASI KISA SÜRMÜŞTÜ

Sezon başında 1. Lig ekibi Sarıyer'in başına geçen ancak İstanbul temsilcisinde sadece 4 maça çıkan Yılmaz Vural, kısa süren bu maceranın ardından boşa çıkmıştı. Ajansspor'dan Arif Can Yıldız'ın haberine göre; 73 yaşındaki teknik adam, Serik Belediyespor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların anlaşma zeminine yakın olduğu belirtiliyor.

İLK YARI KARNESİ: 26 PUAN

Sergey Yuran ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında sahaya çıkan Yardımcı Antrenör Sinan Paşalı, ligin ilk yarısını tamamladı.

Antalya temsilcisi, geride kalan 19 haftalık periyotta (ilk yarı) şu performansı sergiledi:

Galibiyet: 7

Beraberlik: 5

Mağlubiyet: 7

Topladığı 26 puanla devreyi 12. sırada kapatan Serik Belediyespor, Yılmaz Vural hamlesiyle ikinci yarıda Play-Off potasını zorlamayı hedefliyor.