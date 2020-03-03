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Yılmaz Vural'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin başına geçeceği ile ilgili paylaşımlar için konuştu.

Yılmaz Vural'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından kendisini bu takıma yakıştıran bazı paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen deneyimli teknik adam, bazı Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada kendisini sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak görme taleplerini ilettiklerini, adının sarı-lacivertli kulüple anılmasından da mutluluk duyduğunu ifade etti.

"3 BÜYÜK TAKIM NASİP OLMADI, OLMAZ"

"Bu tarz haberler insanı mutlu ediyor tabii ama benim bilgim dışında gelişen olaylar." diyen Vural, Türkiye'de her teknik direktör arayışında akla gelen ilk isimlerden olduğunu savunurken, şöyle konuştu:

"Hoşunuza gidiyor ama sonuç olarak ben Akhisarspor'un hocasıyım. Sağolsunlar bizi layık görüyorlar, yakıştırıyorlar. Bu konuşmalar beni rahatsız etmiyor ancak gerçek bir tarafı yok. Antrenörlük hayatımıza başladığımızdan beri herkesin bir hedefi oluyor. Dördüncü ve beşinci büyük olan Trabzonspor ile Bursaspor'da çalıştım. Üç büyük takımda çalışmak nasip olmadı, olacağı da yok. O yüzden kafamız rahat, burada mutluyuz."

"AKHİSAR KADAR HUZURLUSUNU GÖRMEDİM"

Vural, Akhisar ilçesinin farklı bir enerjisi olduğunu dile getirerek, "Bu kadar yıldan beri çalışıyorum. Akhisarspor kadar mutlu ve huzurlu çalıştığım bir yer görmedim. Yöneticiler düzgün, taraftar samimi, oyuncularla aramız çok iyi ve personelimle birbirimizi seviyoruz. Buradan ayrılıp eve bile gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu hafta sahalarında Osmanlıspor ile önemli bir müsabakaya çıkacaklarını hatırlatan Vural, mücadelede üç puan alıp, galibiyet serisine devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aferin hoca senin kafan çalışıyor, bir cacık olmayacak takıma niye gideceksin ki.
KOÇBAHÇEDE FUTBOLDAN ANLAYAN YOKKİ.COMALLİYE ERSUNA SORMADAN FUTNOLCU ALIRLAR AMA GÜNAH KEÇİSİ ERSUN COMOLLİ.YA ALİ KOÇ? YÖNETİM İSTİFA FENERBAHÇEYİ ALAMAZSINIZ KOÇ AİLESİ
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