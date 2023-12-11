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Yılmaz Vural'dan sihirli dokunuş! Menemen FK kendine geldi

11.12.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Yılmaz Vural’ın takımın başına geçmesiyle birlikte son 6 müsabakada 4. galibiyetini elde etti. Bu sonuçlarla birlikte Menemen FK, play-off hattının 1 puan gerisinde haftayı tamamlamış oldu.

Yılmaz Vural'dan sihirli dokunuş! Menemen FK kendine geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona Cenk Laleci yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK, işler yolunda gitmeyince 42 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırıp takımın başına deneyimli teknik adam Yılmaz Vural’ı getirdi. 70 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı ilk 6 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, İzmir ekibini orta sıralardan üst sıralara doğru taşımayı başardı. Böylece play-off hattının 1 puan gerisine kadar yükselen Menemen FK, haftayı 8. sırada tamamlamayı başardı.

SAMED ALİ KAYA, SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında Kocaelispor’dan büyük umutlarla transfer edilen Samed Ali Kaya, dün oynanan Uşak Spor maçında takımının 4. golünü kaydederek sarı-lacivertli formayla bu sezonki ilk golünü kaydetmeyi başardı. Öte yandan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon TFF 2. Lig’de 11, Türkiye Kupası’nda ise 2 maça çıkma başarısı gösterdi.

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